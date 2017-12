Um veículo foi furtado em Concórdia na madrugada deste domingo, dia 31 de dezembro. O Fiat Uno com placas de Concórdia estava estacionado na Rua do Comércio quando o proprietário percebeu a falta do veículo. Ainda na manhã de hoje a polícia encontrou o Uno abandonado em terreno baldio na Rua Pitangueiras, no bairro Floresta.

O carro estava estacionado na garagem do hotel Vitória, que fica na rua do Comércio, quando foi furtado. A chave estava na ignição e o proprietário do veículo não sabe informar o horário que ocorreu o furto. No entanto, há câmeras de monitoramento nesta rua. O automóvel está na Central de Polícia à disposição do proprietário.