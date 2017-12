Duas pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento dos Bombeiros na madrugada deste domingo, dia 31. As confusões aconteceram em duas casas noturnas. A Polícia Militar também esteve nos locais para aclamar os ânimos e tomar as providências necessárias.

A primeira briga aconteceu por volta das 04 horas, na Rua Jonas Ramos em frente à casa noturna. De acordo com informações dos bombeiros, a vítima, D. T. relatou durante o atendimento, que foi agredida por várias pessoas. Ela foi encaminhada ao Hospital São Francisco com vários ferimentos pelo corpo e na face. A situação foi considerada grave.

A outra confusão também foi registrada em uma casa noturna na Rua Prefeito José de Castro, próximo à escola Vidal Ramos Jr. Neste caso, V. L., de 37 anos, disse aos bombeiros que teria sido agredido por um segurança do estabelecimento. Ele também foi conduzido ao Hospital e apresentava hematomas pelo corpo, principalmente na cabeça e nas costas, porém com menos gravidade do que o primeiro caso.