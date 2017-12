O Congresso Técnico em preparação para a XI Olimpíada Municipal de Arvoredo, que ocorre de 4 a 7 de janeiro, confirmou oito comunidades participantes e mais de 800 atletas inscritos. As equipes confirmadas são de Linha Alegre, Linha Bonita, Chapada, Lomba Grande, São Luiz, Rosalino Nardi, Santa Terezinha e Nossa Senhora da Saúde.



A programação, contempla o cerimonial de abertura, no dia 4, às 19h30, já com a disputa da modalidade Cabo de Guerra nas categorias masculino e feminino. A noite ainda haverá show com o Grupo Espaço Sou Arte, de Campo Mourão PR. O evento será no Centro Integrado de Desporto e Lazer.



No dia 6, sábado, a partir das 8 horas da manhã, haverá Corrida Rústica nas categorias feminino e masculino, com saída da comunidade de Linha Alegre. A modalidade de Cinquilho Masculino será disputada no Bar do Tio Elfi e o feminino no Bar do Provensi. A modalidade de Baralho será no Centro Comunitário, a Bocha Feminino no Centro dos Idosos e as modalidades de Pênalty e Futebol suíço Masculino ocorrem no Campo Municipal.



No domingo, dia 7, as 8 horas, a competição continua, com a Bocha masculino no Centro do Idoso, as modalidades de Pênalty e Futebol Suíço feminino serão no Campo Municipal e o Futsal masculino será no Centro Integrado de Desporto e Lazer.



A partir das 19 horas, também no Centro Integrado, haverá a entrega da premiação da XI Olimar, Sorteio de prêmios da CDL e Sorteio de prêmios da Campanha Nota 10. O evento será animado pela banda Finco com show de Júnior e Patrik.



Encerrando a programação de 26 anos de Emancipação Político Administrativo de Arvoredo, que iniciou no dia 3 de dezembro com a Abertura de Natal, no sábado seguinte, 13 de janeiro, ocorre o tradicional Baile do Chopp com animação da Banda Chopão, Alex Dias e Banda Sonho Real e Músical JM. A festa será no Centro Comunitário de Arvoredo.





(Fonte: Vania de Souza Dal Pozzo)