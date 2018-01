A direção da Associação Atlética Universitária iniciou a venda de camisetas comemorativas aos títulos conquistados pelo time concordiense, em 2017. O objetivo, além de proporcionar uma recordação ao torcedor, é auxiliar nos custos hospitalares, já que duas atletas da equipe passaram por intervenção cirúrgica no último mês de dezembro.



Conforme a rede social do clube, o custo de cada camiseta é de R$ 70,00, disponíveis nas cores preta, azul e amarela. Em cada unidade, estará gravada a lista de títulos conquistados em 2017, sendo os mais importantes o tricampeonato dos Jogos Universitários Brasileiros, hepta dos Jogos Abertos de Santa Catarina e o bicampeonato da Liga Nacional de Handebol Feminino.

De acordo com o presidente e técnico da AAU, Alexandre Schneider, as camisetas podem ser compradas com as próprias atletas ou com o próprio treinador, no telefone e whatsapp 99989 1861 ou com o fisioterapeuta da equipe, Alessandro Vernize, no 99118 6193.

O objetivo é cobrir o custo hospitalar das atletas Talita e Isaura, que tiveram lesões no joelho no fim da temporada passada e agora vão demandar de cinco meses para recuperação.

Sobre o próximo ano, Alexandre Schneider destaca que há boas perspectivas. A temporada passada começou com a certeza de que o projeto poderia acabar em 2017. "Porém, com os títulos conquistados, temos a possibilidade de disputar os Pan-Americano de clubes, que ainda não tem local definido", destaca. Alguns contatos com patrocinadores deverão ser realizados nos próximos dias, inclusive com a Fundação Municipal de Esportes de Concórdia.