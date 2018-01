Mesmo com indicativos de melhoras na economia e na arrecadação do Governo Federal, o orçamento do Instituto Federal Catarinense, campus de Concórdia, deve se manter praticamente o mesmo para o ano de 2018. A afirmação é do diretor-geral da instituição, Nelson Golinski. Ele participou do Primeira Hora Especial da Rádio Aliança, exibido na manhã desta segunda-feira, dia primeiro.

Com base nisso, os valores para custeio ao longo desse ano para o IFC Concórdia devem ficar em aproximadamente R$ 7,2 milhões. Porém, não haverá investimentos. Conforme Golinski, isso não será impeditivo para o início de obras que já estavam programadas como a construção de três laboratórios para o curso de agronomia e o término da pavimentação de calçamento em um dos estacionametnos da instituição. No ano que passou, mesmo com o orçamento reduzido, o diretor-geral do IFC garante que foram feitos investimentos em melhorias na internet, com o cabeamento com fibra ótica em todo o campus e também outras melhorias estruturantes em prédios da instituição.

Com recursos no orçamento de R$ 7,25 milhões, Golinski diz que foi feito um contingenciamento no ano que passou. "Tivemos que cortar 40% no investimento e 10% no custeio no último ano", assegura. Completa que no fim do ano passado fora, garantidos R$ 560 mil, que estão garantindo suprimentos, insumos e alimentação até o fim desse semestre.

Por fim, Golinski lembra que o orçamento anual da Instituição, que girava até o ano de 2015, estava na casa dos R$ 15 milhões. "Quando assumimos em 2016, esse valor caiu para R$ 8 milhões e no ano passado foi de R$ 7,25 milhões", compara.