Motorista perde controle do carro, cai em ribanceira e capota em Ipira

Um acidente deixou duas pessoas feridas na tarde deste sábado, dia 30, na “Meia Ilha”, que fica na comunidade de Linha Península, interior de Ipira. O condutor de um Gol com placas do município, perdeu o controle e capotou em uma ribanceira. O carro parou a cerca de 15 metros da estrada.

O motorista, de 22 anos, teve ferimentos leves e sentia dores nas costas. Ele foi atendido pelos bombeiros e encaminhado ao Hospital de Piratuba/Ipira. O carona, de 17, teve apenas um corte em um dos pés e não precisou ser conduzido.

O carro foi “preso” por faixas de segurança para não despencar. A Polícia Militar também esteve no local para apurar as causas do acidente.