Uma idosa de 75 anos foi atropelada na tarde deste sábado, dia 30, em Piratuba. De acordo com as informações apuradas no local, ela estava guardando compras no carro. O marido não percebeu e acabou dando ré no veículo. A mulher caiu sobre outro carro.

Os bombeiros foram acionados e conduziram a idpsa ao Hospital de Piratuba/Ipira. Ela relatava bastante dor nas costas e foi transferida para o Hospital São Francisco de Concórdia para exames complementares.