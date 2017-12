Morreu no Hospital Regional Oeste (HRO), uma das vítimas do acidente que foi registrado por volta das 22h45min da última sexta-feira (29), na SC 283, linha São Roque, em Chapecó.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a colisão traseira envolveu dois veículos, um veiculo GM/Corsa placas de Seara e um Ford/Fiesta com placas de Chapecó. No veículo Corsa estavam duas pessoas, sendo um homem, de 44 anos e uma mulher, de 45,onde foram socorridos e encaminhados em estado grave ao Hospital Regional do Oeste (HRO). A mulher, de 45 anos, identificada como I.V, foi a óbito pouco depois de ter dado entrada no Hospital.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) esteve no local para o laudo do acidente.

A Polícia Militar auxiliou a PRE (Polícia Rodoviária Estadual) em acidente no trânsito com vítima fatal. Colisão traseira envolvendo FORD FIESTA Placas MEB5547 de Chapecó/SC e GM CORSA, Placas LYS3753 de Seara/SC. A passageira do veículo Corsa I., V., 45 anos, foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e SAMU no local, chegou ser conduzida ao Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos vindo a óbito. O condutor do FORD FIESTA J., C., 37 anos, não é Habilitado, estava com o veículo com débitos de licenciamento atrasados desde o ano de 2015, que, no teste de alcoolemia acusou 0,83 mg/l. Ressaltando que o condutor do veículo GM CORSA também não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação), que, no teste de alcoolemia não acusou embriaguez. Todo procedimento de trânsito e outros procedimentos ficaram com os policiais da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

(Fonte: ClicRDC)