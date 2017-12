Homem foragido da Justiça é recapturado no interior de Lindóia do Sul

Um homem foragido da Justiça foi preso na tarde da sexta-feira, dia 29, em Lindóia do Sul. O mandado de prisão em desfavor de A.M, 39 anos, foi cumprido na tarde de ontem. Ele estava preso pelo crime de tráfico de drogas, quando saiu da prisão e não retornou mais.



Ele estava residindo no interior de Lindóia do Sul com os seus pais. A.M foi encaminhado para o Presídio Regional de Concórdia