A 3ª Companhia de Polícia Militar de Seara encerra o ano de 2017 de forma positiva. Somente neste mês, Seara teve um acréscimo de seis policiais militares e Itá outros quatro, os quais já estão atuando nas ruas destas cidades.



Até a quarta-feira, 27, a Polícia Militar de Seara atendeu um total de 1.691 ocorrências. Destas, 215 acidentes de trânsito com danos materiais e outros 55 acidentes com vítimas, 178 perturbações do trabalho e sossego alheio, 126 furtos, 74 ameaças, 68 casos de atrito verbal, 53 de lesão corporal e 45 de violência doméstica.



De acordo com o tenente Ronning, 18,57% dos delitos ocorreram aos sábados e em horários entre 18h e 23h. “A Polícia Militar de Seara tem atuado forte para coibir e reduzir estes índices ano a ano. Porém, é necessário que a população também faça a sua parte”, explica.



Desde maio, há uma inovação e agilidade nos serviços prestados pela PM. Isso porque, os policiais militares de Seara, Itá, Xavantina, Arvoredo e Paial, receberam em 2017 um treinamento para uso do equipamento PMSC Móbile. O kit é composto por um tablet e uma impressora térmica que foram instalados nas viaturas.

Prisões

No início de outubro, a Polícia Militar de Seara realizou uma importante prisão. Durante abordagem de rotina no bairro Niterói, os policiais militares desconfiaram de um veículo vectra que trafegava e abordaram um homem de 22 anos. Em consulta ao sistema policial foi constatado que o indivíduo de alta periculosidade estava com mandado de prisão em aberto, expedido por Florianópolis, pelo crime de triplo homicídio.



Em novembro, policiais militares de Itá e Seara, com auxílio do Canil e Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT) do 20º Batalhão de Polícia Militar de Concórdia (20ºBPM/Fron) e apoio do Serviço Aeropolicial de Fronteira (SAER), capturaram um indivíduo que praticou assalto em linha Rio Branco, interior de Itá. Com o homem também foi localizado armas e munições.



Já neste mês, a PM de Seara prestou apoio ao setor de inteligência (P2) do 20º Batalhão de Polícia Militar de Concórdia (20º BPM/Fron), e interceptou um grande carregamento de cigarros contrabandeados. No veículo estavam 2.350 pacotes, o equivalente a 47 caixas da mercadoria.

Proerd e Policia Comunitária

Preocupada não somente com a repressão, a Polícia Militar de Seara atuou firme em 2017 com programas de prevenção, a exemplo do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), que iniciou as atividades em 1999 e formou até o momento mais de 2 mil alunos.



O maior destaque foi a formatura da 1ª turma de alunos no município de Xavantina. Na ocasião, receberam certificados 39 estudantes do 5º ano das escolas Pinhal Preto, localizada no centro e Escola Medianeira, de linha das Palmeiras, em Xavantina.



Outro importante projeto do ano de 2017 foi o programa Rede de vizinhos, implantado em fevereiro e que fecha o ano com 16 grupos formados e mais de 415 pessoas cadastradas.



O programa Arquitetura Contra o Crime também foi desenvolvido pelos policiais militares através de vistorias preventivas realizadas junto ao comércio.

(Fonte: Polícia Militar de Seara)