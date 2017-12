Mais um taxista foi assaltado no Bairro Vista Alegre em Concórdia. O crime aconteceu na manhã deste sábado, dia 30, por volta das 06:30h. O motorista de 56 anos reagiu e foi agredido. O assaltante tentou fugir, mas foi detido pela Polícia Militar.

O taxista Paulo Roberto Gazzoni pegou uma passageira em frente à Rodoviária e ela pediu que ele parasse um pouco à frente, para que uma amiga entrasse no táxi também. Essa amiga era um travesti e utilizando uma garrafa quebrada, ele ameaçou o condutor pedindo dinheiro. "Quando chegamos próximo a Praça do Bairro Vista Alegre o trevesti pediu para parar. Eu falei que a "corrida" custaria R$ 15,00. Ele abriu a bolsa e eu achei que fosse para pegar o dinheiro, mas ele pegou uam garrafa quebrada e colocou nas minhas costas pedindo R$ 300,00", conta o motorista. "Eu disse que não tinha este valor e ele insistiu. As duas saíram do carro e eu também saí. Neste momento tentaram roubar o táxi. O travesti entrou no carro e tentava dar a partida, enquato a outra moça me agredia com a garrafa. Eu consegui me defender segurar o travesti", detalha Gazzoni.

Dentro do carro, o travesti chegou a trincar o parabrisa com um chute. Ao perceber que não teria êxito no assalto, ele correu e tentou fugir. "Um empresário que passava no local acionou a Polícia e outro amigo, parou e pediu o que havia acontecido. Entrei no carro dele e perseguimos o travesti. Conseguimos abordar ele e o segurei até a chegada da PM", comenta.

O travesti foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia. Ele também é suspeito de ter assaltado outro taxista no dia 26, também no Vista Alegre. Na ocasião, o assaltante agiu da mesma forma, quebrando uma garrafa para ameaçar. Neste caso o bandido conseguiu fugir com R$ 140,00. Ele está preso e aguarda os procedimentos da Justiça.

Já o taxista Paulo foi atendido pelos Bombeiros Voluntários e encaminhado ao Hospital São Francisco com cortes nos braços, mas passa bem. "A moça que embarcou primeiro estava bem vestida, tranquila, não levantava suspeitas. O susto foi grande e a partir de agora vou ter mais cuidado e avaliar antes e fazer corridas para certos bairros", lamentou ele.