Um incêndio consumiu uma moto e parte de um Gol na madrugada deste sábado, dia 30, na Rua Bélgica no Bairro das Nações. Os dois veículos estavam na garagem de uma casa.

De acordo com os proprietários do imóvel, o fogo começou por volta de 3:20h. Eles iniciaram o combate às chamas com uma mangueira e acionaram os Bombeiros Voluntários, que foram ao local, apagaram o fogo e fizeram o rescaldo.

A família acredita que o incêndio foi criminoso. Eles relataram à Polícia Militar, que ouviram um barulho e saíram da casa para verificar. Quando perceberam as chamas na garagem, viram um rapaz pulando um muro para fugir. A PM esteve na residência e fez rondas pelas proximidades, mas nenhum suspeito foi detido.



A garagem fica no nível da rua e a casa acima. As chamas não atingiram a residência e ninguém ficou ferido. A guarnição dos bombeiros também avaliou o local para garantir que não havia mais perigo. Uma casa de madeira fica ao lado do imóvel onde o incêndio aconteceu.