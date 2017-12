Pesquisa foi realizada pela FCDL com 25 empresas do município

Os números confirmaram que o Natal aqueceu as vendas no comércio de Concórdia. A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina, a FCDL, realizou uma pesquisa com 25 lojas locais e constatou que o crescimento foi de 3,15%.

Os itens mais procurados foram vestuário com 55,56% da preferência dos consumidores, calçados 27,78% e eletrodomésticos com 16,67%. O gasto médio em Concórdia ficou em R$ 130,00.

Quanto à forma de pagamento o destaque ficou com o pagamento à vista e no crediário, com 36% cada. O cartão de débito foi usado por 24% dos consumidores e 4% optaram pelo pagamento com cartão de crédito. A pesquisa da FCDL também mostra que 60% dos lojistas acreditam que a situação econômica estará melhor no ano que vem.

Em Santa Catarina o crescimento nas vendas foi de 2,9% e o gasto médio de R$ 187,83. A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina envolveu 400 empresas de 20 cidades para esta pesquisa.