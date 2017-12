A CDL Concórdia encerrou na manhã desta sexta-feira (29), em encontro realizado no auditório do Centro Cultural a Campanha de Prêmios 100 MIL em vales-compra – Todo Mundo Compra Todo Mundo Ganha 184 ganhadores com a entrega de 67 vales totalizando R$49 MIL. O último sorteio aconteceu no sábado (23), no evento Natal Encantado CDL Concórdia na Rua Coberta com a participação de milhares de pessoas e três grandes shows.

Estiveram presentes na entrega final o diretor de SPC, Avelino Rodem, os conselheiros fiscais Adelino Parisotto Júnior e Marco Ramos e o presidente do Conselho Consultivo, Moacir Zat. A equipe de colaboradores também esteve recepcionando os ganhadores e representantes das empresas.

Na ocasião foram entregues os 50 vales de R$300, os 14 de R$1 mil, os dois de R$5 mil para a cliente do Caitá Supermercados a Angela Gastmann e o Jamir Barreta que comprou na Nova Móveis. Destaque para a grande ganhadora de Linha Canhada Funda, Ejulema Bevilagua, que preencheu apenas um cupom na Loja do Real e agora vai poder gastar R$10 MIL nas empresas participantes da campanha. “Estou muito feliz, um grande presente de Natal. Vou continuar comprando no comércio de Concórdia e quem sabe em 2018 eu não ganho de novo”, disse alegre a aposentada.

De acordo com avaliação do gestor, Valmir da Costa, essa é uma campanha que ficará marcada pela proporção de ganhadores e premiação, assim como pelo envolvimento das empresas e dos consumidores que não deixaram de preencher os cupons ao longo dos meses. “Agradecemos a presença de todos neste momento especial para a entidade que encerra oficialmente a campanha macro de 2017 que foi felizmente avaliada positivamente pelos empresários. Aos clientes, que foram muitos, nosso agradecimento por acreditarem no comércio e nos estabelecimentos da cidade, são vocês os grandes fomentadores do desenvolvimento do município. Precisamos também enfatizar que além dos R$100 mil em premiação a entidade injetou cerca de R$120 mil a mais em divulgação e ações para mobilizar os clientes e assim fazer com que as empresas vendessem mais ”.

E em 2018 a CDL Concórdia continuará promovendo ações que impulsionem os resultados dos negócios das centenas de empresas associadas. Em janeiro campanha de liquidação para desafogar o estoque e começar o ano com tudo e ainda no primeiro trimestre lançamento da Campanha de Prêmios 2018 que será ainda maior e melhor.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)