O Termo de Cooperação foi assinado na manhã de sexta-feira, dia 29, pelo prefeito Rogério Pacheco e pelo presidente da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários, Nadir Matiello. O valor é de R$ 1,1 milhão e será repassado em 10 parcelas.

O valor que seria repassado era de R$ 900 mil, e os R$ 200 mil a mais deste ano são referentes a uma emenda à Lei Orçamentária Anual (LOA), assinada pelos vereadores Artêmio Ortigara, Anderson Guzatto e Claiton Casagrande do PR, Jaderson Miguel, do PSD, Marilane Fiametti Stuani do PMDB, Mauro Freta do PSB, Valcir Zanella e Fabiano Caitano, ambos do PSDB. Os R$ 200 mil estavam no no orçamento da secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

Pacheco destaca a importância da parceria com a entidade e a assinatura feita em dezembro. “Esta foi a primeira vez que o convênio é assinado em dezembro, isso sempre acontecia no início do ano e até a liberação do recurso a Corporação precisava utilizar outras fontes, então atendendo ao pedido da entidade, antecipamos”, destaca. “Sabemos da importância do trabalho dos Bombeiros, sabemos o que eles representam para a sociedade de Concórdia e somos parceiros, é compromisso nosso auxiliar”, ressalta o prefeito.

O presidente da entidade, Nadir Matiello, agradeceu a assinatura antecipada e detalhou como os recursos serão utilizados. “Serão utilizados para o custeio da Corporação, como pagamento de água, energia elétrica, combustível e salários, é para isso que a gente vem buscar recursos do município”, explicou. “O valor será repassado em 10 vezes, e para dezembro de 2018 teremos mais R$ 200 mil, já garantidos através de uma emenda do vereador Mauro Freta. O prefeito Rogério Pacheco também deixou claro que se houver necessidade, a Prefeitura será parceira para nos auxiliar com o custeio do ano todo”, lembrou Matiello.