Três pessoas ficaram feridas em um acidente registrado na manhã desta sexta-feira, dia 29, no trevão de Irani, entroncamento das BRs 153 e 282. A colisão envolveu um caminhão e um veículo de passeio, por volta das 10h20.

Todas as vítimas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e são ocupantes do automóvel, placas de Palhoça, que faza o sentido Oeste ao Litoral. Segundo a guarnição de resgate, uma adolescente, de 16 anos, teria sofrido ferimentos considerados graves, como suspeita de traumatismo craniano e laceração de face. Todos foram levados para o Pronto Atendimento Médico de Irani para o atendimento inicial. O Samu de Joaçaba conduziu a vítima mais grave para o HSF. As outras duas vítimas, um casal, foram atendidos com corte no rosto e foram transladados para a Capital do Trabalho, pouco tempo depois. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada para realizar os levantamentos do acidente.

Uma criança de dois anos, também estava no veículo, mas não se feriu. No caminhão, placas de Irani, ninguém se feriu.

(Com informações do repórter André Krüger)