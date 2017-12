Enxurrada alagou casas e estabelecimentos na área central da cidade do Alto Uruguai Gaúcha.

A chuva de ontem à noite (28) causou grandes estragos no município de Três Arroios no Alto Uruguai Gaúcho

.

No centro da cidade lojas foram invadidas pela água trazendo prejuízos. O muro que separa a Casa de Cultura e a igreja cedeu.

No interior também teve problemas e a prefeitura começou a fazer levantamento nessa manhã de sexta-feira e em alguns locais pontes foram totalmente destruídas com a força da água.

Em um ano foi a quarta vez que Três Arroios é castigada com a chuva. No ano passado nesta mesma época, os prejuízos foram grandes, na virada do ano.

De acordo com o prefeito Lirio Zarichta: “as informações que estão chegando até nós, é que o interior teve uma destruição muito forte”.

Após a análise dos estragos não está descartada o decreto de situação de emergência. A cidade está sem água.Foram 145 milímetros em 30 minutos.

(Fonte: Jornal Bom Dia).