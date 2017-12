Uma saída de pista seguida de capotamento aconteceu por volta das 08h40min, desta sexta-feira (29). O fato ocorreu na curva da Linha Serraria, interior de Piratuba. O local já é conhecido por inúmeros acidentes.

O Ford Fiesta com placas de Campos Novos, foi parar no meio do mato, nele haviam quatro ocupantes, sendo eles, a condutora, duas crianças e uma mulher, todos com ferimentos leves.

Os Bombeiros de Piratuba foram acionados, fazendo os primeiros socorros e encaminhando as vítimas ao Hospital de Piratuba para a avaliação médica.

(Fonte: Grupo Magronada/via André Krüger)