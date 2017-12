O novo equipamento já está à disposição da Corporação dos Bombeiros Voluntários de Irani. É um caminhão equipado para o combate à incêndio, resgate veicular e atendimentos de emergência.

O veículo foi adquirido e equipado com recursos de uma rifa e da Prefeitura. “Adquirimos a caminhão e projetamos a carroceria, incluindo os equipamentos necessários para nossas demandas. Além de atender Irani e a região, também atendemos vários acidentes na BR-153 e este veículo será muito útil”, destaca o comandante dos Bombeiros de Irani, Sandro Alves Pereira.

O valor investido foi de R$ 215 mil. A Prefeitura repassou R$ 100 mil e o restante foi adquirido através da rifa. Atualmente a Corporação conta com dois caminhões para combate à incêndio e resgate duas ambulâncias para emergências. “Temos que ressaltar o auxílio da comunidade e também do Poder Público. E agora estamos com uma nova rifa em andamento, precisamos arrecadar R$ 25 mil para ampliar a cabine do caminhão. Hoje ela tem capacidade para dois bombeiros e vamos elevar para cinco pessoas”, conta Pereira.

A rifa:

Os números estão sendo comercializados na Corporação por R$ 25,00. O sorteio será realizado no dia 05 de janeiro e o prêmio é uma Renault Master anos 2005. A rifa está sendo realizada em parceria com a CDL e Sicoob Crediauc.