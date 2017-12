Assinatura do termo de cooperação foi assinado entre as partes na manhã desta quinta-feira, dia 28.

A Prefeitura de Concórdia e o Hospital São Francisco assinaram na manhã desta quinta-feira, 28, um termo de cooperação no total de R$ 1,3 milhão para o atendimento de sobreaviso de 13 especialidades médicas no pronto socorro. O valor já se refere ao contrato do ano de 2018. “Este é um recurso próprio do município para que o serviço possa ser mantido, inclusive já antecipando a negociação para evitar que a população fique desassistida”, explicou o secretário municipal de Saúde, Sidinei Schmidt, ressaltando que outros municípios da região adotam o mesmo sistema de pagamento para o hospital, para a contratação do serviço.

Conforme o diretor administrativo do Hospital, Edio Rossett, uma prestação de contas do pagamento deste valor é repassada mensalmente para o Poder Público. “Este convênio do sobreaviso foi criado ainda em 2003, para atender uma demanda onde o município precisaria contratar especialistas. Então, ao invés de ocorrer contratos individuais, o valor é repassado ao hospital que faz a contratação e o pagamento”, detalhou.

Para o prefeito de Concórdia, Rogério Luciano Pacheco (PSDB) e o vice Edilson Massocco (PR), o trabalho realizado pelo hospital é fundamental para atender a comunidade. Para eles, o poder público trabalha com parcerias para fazer com que as pessoas tenham acesso à saúde. “Nós sabemos que a área da saúde exige uma atuação constante, investimentos, e melhoria dos processos para atender as demandas que sempre se apresentam”, comentam.

O diretor administrativo da Secretaria de Saúde, Geovani Bedin, acompanhou a assinatura do convênio, assim como o diretor do hospital André Bruckman, e os vereadores Fabiano Caitano (PSDB), Anderson Guzzatto (PR), Claiton Casagrande (PR) e Valcir Zanella (PSDB).

(Fonte: ASCOM – Prefeitura de Concórdia/SC)