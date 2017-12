Marciele Metz pode ter caído em um golpe ao tentar alugar um apartamento. Ela relatou em um Boletim de Ocorrência, que alugou o imóvel em Balneário Camboriú para passar o Réveillon com a família, porém, depois de depositar R$ 750,00, que era parte do valor acordado, a pessoa que teria alugado, sumiu.

Marciele faz contato com a pessoa após ver um anúncio na internet. A negociação aconteceu através do Whatsapp e depois de acertarem um valor, o anunciante chegou a enviar um contrato por e-mail. Para fazer a locação, a interessada precisava depositar parte do valor de forma antecipada e o restante seria pago no dia em que entrasse no apartamento.

O problema é que depois de depositar os R$ 750,00, a pessoa que negociava o aluguel do imóvel não atendeu mais o celular, não respondeu no Whatsapp e nem os e-mails. "Depois que fiz o depósito, não consegui mais contato. Tento ligar, chamo no whatsapp, mas não atende e não responde. também tentei falar com a suposta dona do apartamento, mas não consegui", relata Marcieli. "Agora, vamos ficar por aqui, sem apartamento no litoral e no prejuízo", lamenta.

Ela também tentou encontrar o anúncio da internet, mas não encontrou mais a página. É possível que já tenha sido excluída.