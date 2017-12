O velório do historiador e folclorista Vicente Telles inicia na tarde desta quinta-feira, dia 28, às 14h na Câmara de Vereadores de Irani. A informação é da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Irani.



Conforme já informado pela Rádio Aliança, Telles faleceu no começo da manhã desta quinta-feira, em função de complicações após intervenção cirúrgica, ocorrida no Hospital São Francisco. Ele estava lutando contra um câncer no intestino e estava com metástase no fígado.



O sepultamento deve ocorrer na manhã da sexta-feira, dia 29, após um ato que será realizado na residência onde ele morava, em Irani.

Conforme nota da Prefeitura de Irani, Vicente Telles, foi uma importante personalidade do Município de Irani, um militar da reserva que, retornando à Irani, começou uma longa jornada para saber o que aconteceu em 1912 a 1916 durante a Guerra do Contestado. Guerra que durou quatro longos anos e que era assunto proibido entre militares, autoridades e, em especial, entre os sofridos descendentes de caboclos e jagunços.

Vicente Telles, exímio acordeonista desde a infância, dedicou grande parte da sua vida a pesquisar tudo o que trata do sangrento episódio. Residiu em local próximo onde se deu o “Combate do Irani”. Montou um memorial e auxiliou na montagem do Museu do Contestado, ao lado do histórico Cemitério, o Parque temático. Escreveu músicas, montou encenações teatrais, incentivou os estudiosos e, principalmente, fez palestras frequentes para crianças e jovens, sempre com seu acordeon, falando das lutas, dos valores e da vida pura dos caboclos expulsos de suas terras. Nos últimos anos rodou diversas cidades junto com seu filho Vicentinho apresentando a Aquarela do Contestado. (Inspirado na coluna de Moacir Pereira – 25-10-15)

Durante o ano de 2017, escolas e munícipes tiveram a oportunidade de realizar várias homenagens ao historiador ainda em vida. Inclusive um fato histórico pelo qual o historiador lutou, aconteceu também este ano: A assinatura do Acordo de Paz entre a Policia Militar do Paraná e o Município de Irani, em homenagem aos 105 anos do Combate do Irani.

Vicente Telles foi uma das principais personalidades a difundir e manter viva a História do Contestado, especialmente por que dedicou a sua vida a essa causa.

Vicente Telles incorporou o espírito caboclo. E virou o herói vivo do Contestado, deixa um grande legado para a cultura e história de Irani.

A Prefeitura de Irani, através do prefeito Sivio das Neves, decretou luto por sete dias.

Várias entidades divulgaram através de seus próprios meios notas de pesar pelo falecimento de Vicente Telles.