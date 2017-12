Equipamentos foram adquiridos com recursos próprios e do Estado

Mais quatro Associações de Agricultores foram beneficiadas com equipamentos. A assinatura dos convênios e a entrega foram realizadas na tarde de quarta-feira, dia 27, na Prefeitura de Lindóia do Sul com a presença do prefeito, Genir Loli e representantes das comunidades rurais.

A Associação de Linha Rossetto foi beneficiada com um ancinho, no valor aproximado de R$ 17 mil, adquirido com recursos próprios do Município. Linha Joana foi contemplada com uma grade, no valor de pouco mais de R$ 6 mil, também comprada com recursos próprios. A associação de Lajeado dos Pinheiros ganhou uma carreta agrícola basculante, no valor de quase R$14,5 mil, adquirida com verba da Secretaria de Estado de Agricultura e Pesca e a associação de Linha Mimosa recebeu uma plantadeira ao custo de R$ 23,6 mil, com recursos do Estado.



O secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Ítalo Zanelatto afirma que o ano de 2017 foi positivo para o setor, pois foi possível contemplar as associações e beneficiar os agricultores com máquinas, equipamentos, prestação de serviços e demais ações. Dessa forma, a agricultura é fortalecida e produz, sendo que a representatividade do meio rural significa 87% da arrecadação financeira do Município.



Outro benefício recente para a produção rural é o repasse da Secretaria de Estado de Agricultura e Pesca, no valor de R$ 11,7 mil, utilizado para aquisição de 70 doses de sêmen sexado, ou seja, para a reprodução de bezerras. “Com isso, aumenta e estimula a produção leiteira no município”, garante Zanelatto.

Ao todo, durante o ano, 45 máquinas e equipamentos foram entregues pelo Município às 11 associações, uma média de quatro para cada grupo.

Fonte: Olíria Weber / Ascom Prefeitura de Lindóia.