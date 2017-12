Mais duas residências foram alvo de ladrões em Concórdia, no feriado de Natal. Os Boletins de Ocorrência foram registrados na Central de Polícia Civil.

Um dos imóveis invadidos e furtados está na rua Travessa Santa Maria, no bairro São Miguel. Conforme a proprietária, ela diz que saiu no dia 14 de dezembro por volta das 10h para passar as festividades na casa dos pais do namorado. Quando retornou, no dia 26, por volta das 9h, foi verificada quea janela basculante da residência estava aberta e com o vidro trincado. Do interior do imóvel, foram levados um notebook, marca Acer, cor preta, que havia sido comprado há pouco tempo.

De outro imóvel, localizado na rua Marcelino Ramos, bairro Imperial, o proprietário relatou que a porta da residência estava arrombada e do local foram furtados três notebooks (marcas Acer, cor cinza, HP, cor prata e Dell, cor chumbo). Do local também foi levado um televisor, marca Philips, 55 polegadas.

(Com informações do repórter André Krüger)