Morreu no começo da manhã desta quinta-feira, dia 28, o historiador e folclorista, Vicente Telles, de Irani. Ele estava com 86 anos de idade e, conforme informações da Rádio Contestado FM, estava com câncer no intestino. Ele faleceu no Hospital São Francisco de Concórdia.

A notícia foi lamentada pelo prefeito de Irani, Sivio Lemos das Neves, em entrevista a Rádio Aliança, no Mesa Redonda. Ele destacou a contribuição histórica e cultural de Vicente Telles, que era historiador, pesquisador e profundo conhecedor da história da Guerra do Contestado, episódio bélico, ocorrido no começo do século passado e que contribuiu para a formação de muitas cidades da região.

Em função do falecimento de Vicente Telles, o prefeito Sivio Lemos das Neves decretou Luto Oficial de sete dias em Irani.