Em continuidade às etapas da Organização Administrativa do governo municipal de Concórdia, foi assinado na data de hoje, 27 de dezembro, contrato com a empresa SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL, a qual ficará responsável pelo dimensionamento da força de trabalho na administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Concórdia; definir os respectivos quadros de lotação; elaborar estudo para reorganização da estrutura administrativa e ainda, apresentar as adequações necessárias no atual Plano de Cargos e Salários.

O ato foi realizado no gabinete do prefeito Rogério Pacheco e acompanhado pelo Auditor Geral da prefeitura, Marciano Coradi, pela secretária de Administração, Neiva Belusso Piola, diretora de Compras, Camila Nogueira, diretora de Recursos Humanos, Marcia Silva e, pela sócia-proprietária da empresa responsável pelo referido levantamento, Margarete Hauschildt Machado Colossi.

O serviço será desenvolvido em três etapas, sendo contratada neste primeiro momento a Etapa 1, que tem por principal objetivo o dimensionamento da força de trabalho e definição do quadro de lotação.

O estudo a ser desenvolvido pela contratada deve se pautar no cenário atual, para o desenvolvimento das atividades da prefeitura. Segundo a secretária de Administração, Neiva Piola, a contratação é necessária para garantir a eficiência e eficácia na distribuição das atividades administrativas do município. “O objetivo é a economicidade, assegurando o cumprimento dos princípios constitucionais da administração pública e o amplo atendimento do interesse da população”, completa.

A Administração Municipal, de forma direta e indireta, é atualmente composta por 18 unidades, entre secretarias, fundações, assessorias, gabinetes e auditoria geral. Tem 1.653 servidores efetivos, 131 empregados públicos (por prazo determinado) e 309 empregados públicos temporários.

Prazos

O trabalho da empresa vencedora será desenvolvido em três etapas, mais o desenvolvimento da consultoria, que será mensal. Cada etapa tem prazos e valores definidos, totalizando um investimento de R$ 134 mil. De acordo com o Termo de Referência, a conclusão de todo trabalho deverá ocorrer no prazo de 300 dias. A primeira etapa deverá ser concluída em um prazo de 180 dias, e terá o investimento de R$ 77 mil.

(Fonte: ASCOM – Prefeitura de Concórdia/SC)