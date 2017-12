Resgate foi feito no fim da manhã desta quarta-feira, dia 27.

Os corpos dos dois pescadores, que se afogaram no Rio Chapecó, interior de Água Doce, já foram localizados pelos mergulhadores do Corpo de Bombeiros. O primeiro foi resgatado por volta das 11h desta quarta-feira (27), e o segundo por volta do meio dia.

Os corpos das vítimas, identificadas por Adilson Vargas (de Capinzal) e Weslei Machado (de Água Doce), foram deixados aos cuidados do IGP, que vai encaminhá-los para necropsia no IML de Joaçaba.

Os homens desapareceram nas águas do rio na noite desta terça-feira (26), depois que a embarcação virou. Quatro pescadores estavam no bote, sendo que dois conseguiram se salvar. Além deles, mais quatro pessoas estavam acampadas na Fazenda Degerone, próximo ao Posto da Cidasc na BR-153.

(Fonte: Portal Caco da Rosa)