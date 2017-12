O presidente da Câmara de Vereadores de Concórdia, Artêmio Ortigara (PR) fez a devolução da sobra de recursos financeiros do Legislativo ao Executivo, na manhã desta quarta-feira, 27. O ato de devolução e dos R$ 415.074,90 foi realizado no gabinete do prefeito Rogério Pacheco (PSDB) e foi acompanhado pelo vice-prefeito Edilson Massocco (PR), secretária de Administração Neiva Piolla e de Finanças, Jacir Mazzocco.

Dos 7% que pode utilizar da Receita Tributária e Transferências Correntes do Município do exercício anterior, que foi de R$ R$ 169.453.335,96, gastou neste ano apenas 1,97%. Isso significa um custo de R$ 3.338.104,72 em 2017.

Se utilizasse os 7% previstos pela Legislação, a Câmara poderia utilizar mais de R$ 11 milhões da receita do município. No entanto, este valor em 2017, não chegou sequer a 2%.





Neste valor está inclusa toda a folha de pagamento de vereadores e servidores, além dos gastos de manutenção da Câmara. Como tinha um orçamento de R$ 3.737.000,00 para o ano, o mesmo do ano de 2016, acabou fazendo a devolução dos R$ 415 mil, sendo que neste valor está incluso o rendimento do saldo financeiro de R$ 16.179,62.





O presidente do Legislativo, Artêmio Ortigara (gestão 2017/2018) afirmou que manteve o zelo aos recursos públicos como vinham fazendo os demais presidentes. Destacou o bom relacionamento entre o Executivo e Legislativo durante a sua gestão e agradeceu a todos que contribuíram para o andamento dos trabalhos.





Também citou medidas para manter o orçamento do Legislativo em dia, como o corte de diárias e o pedido de responsabilidade e cautela por parte de vereadores e servidores com os recursos da Casa legislativa.

Ao entregar a sobra de recurso ao prefeito Pacheco, Ortigara ressaltou que em conversa com a Mesa Diretora, a sugestão é que o destino dos recursos seja para atender áreas prioritárias e com mais urgência dentro do governo municipal.





O prefeito Pacheco ressaltou a importância de receber de volta os recursos da Câmara. Para ele, que também já foi presidente da Câmara, o trabalho de parceria é fundamental para que o município possa crescer e os investimentos necessários possam ser viabilizados.

(Fonte: Divaleia Casagrande/Ascom/CVC)