Ainda em outubro o Ministério da Saúde anunciou a liberação de R$ 520 milhões para a aquisição das ambulâncias. Neste pacote, 147 Prefeituras de Santa Catarina devem receber entre R$ 80 mil ou R$ 160 mil para compra dos veículos. Concórdia, Alto Bela Vista, Jaborá, Ipumirim, Irani, e Presidente Castello Branco serão contempladas.

A Federação Catarinense dos Municípios, a FECAM, orienta as Administrações Municipais que não foram contempladas, que mantenham contato com parlamentares federais para os quais enviaram ofícios de solicitação. Eles podem auxiliar no contato com o Ministério da Saúde e na viabilização das ambulâncias.