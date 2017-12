Santa Catarina também teve saldo positivo. Já no Brasil a situação piorou

Concórdia fechou mais um mês com saldo positivo na geração de emprego. Em novembro foram 960 contratações e 832 desligamentos, o que resultou na criação de 128 novas oportunidades de trabalho. As informações foram divulgadas pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) nesta quarta-feira, dia 27 de dezembro.

No acumulado do ano, Concórdia gerou 1.354 vagas de trabalho, chegando a uma variação positiva de 5,35%. No período de janeiro a novembro de 2017 foram contratados 10.524 trabalhadores e demitidos 9.170 pessoas.

Em Santa Catarina foram criadas 4,9 mil empregos formais em novembro, sendo o segundo estado brasileiro que mais gerou vagas de trabalho. O primeiro foi Rio Grande do Sul com 8.737.

O Brasil não teve números positivos. Em novembro as demissões superaram as contratações em 12,3 mil vagas. Esse foi o primeiro levantamento depois de a Reforma Trabalhista ter entrado em vigor.