O prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco (PSDB), e o vice Edilson Massocco (PR) fizeram um balanço das ações deste ano e apresentaram as projeções para 2018 no programa Mesa Redonda, da Rádio Aliança, nesta quarta-feira, 27 de dezembro. Para o ano seguinte, a previsão é investir cerca de R$ 30 milhões em obras, com foco para a pavimentação de ruas, asfalto rural e reforma das escolas.

No primeiro ano de governo, na visão do prefeito Rogério Pacheco, a marca foi fazer gestão pública. “Diminuímos o custo da máquina, trabalhamos as receitas de uma forma muito responsável e procuramos atender as necessidades básicas da sociedade”, afirma. Segundo o prefeito, essas medidas geraram economia de R$ 3 milhões.

Para 2018, os gestores municipais prometem um ano de muitos investimentos. Os R$ 30 milhões que deverão ser aplicados terão origem de empréstimos, emendas parlamentares e no superávit de 2017.

Infraestrutura

Nesta área a intenção é pavimentar até 33 ruas e fazer a recuperação de algumas vias. Cerca de R$ 5 milhões serão investidos para iniciar as obras de asfalto rural. Também está no planejamento a elaboração do projeto executivo para a construção do Contorno Sul.

Educação

Dos cerca de R$ 30 milhões previstos para os investimentos em 2018, em torno de R$ 12 milhões deverão ser destinados para a Educação. O prefeito Rogério Pacheco diz que pretende abrir os CMEIs dos bairros Frei Lency e Petrópolis e também estuda a possibilidade de ampliar a oferta de vagas em CMEIs da área central. Ainda estão previstos R$ 6 milhões para a reforma das escolas.

A sede do antigo Senai deverá ser reformada para abrigar as secretarias de Educação e Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação. Além disso, a escola do Frei Lency também deverá abrir as portas para o ano que vem. O prefeito Rogério Pacheco não estipula datas para essas ações.

Saúde

Na Saúde o vice-prefeito de Concórdia, Edilson Massocco, afirma que as principais ações feitas em 2017 foram zerar a fila para cirurgias de catarata e exames. O prefeito Pacheco frisa que a abertura da UPA é inviável e que naquele prédio pretende abrir uma unidade de Estratégia de Saúde da Família. Sobre o posto de Planalto, o prefeito diz que a intenção é colocá-lo para funcionar, mas não estipula datas para que isso aconteça.

Transportes e Agricultura

O vice-prefeito Edilson Massocco destaca que praticamente todas as estradas gerais do interior receberam melhorias em 2017 e várias pontes foram refeitas. “Quem mora no interior sabe que foi feita uma transformação e vai ficar melhor ainda”, destaca.

Para o ano que vem está prevista a aquisição novas máquinas. Estão lista um trator de esteira, uma retroescavadeira, dois caminhões, seis tratores agrícolas e 21 equipamentos de tração.