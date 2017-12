FMEC define datas para os jogos da semifinal do Interiorano de Futebol Sete

A Fundação Municipal de Esportes de Concórdia definiu as datas dos jogos da fase semifinal do Campeonato Municipal do Interior de Futebol Sete.



Um dos jogos será no dia seis de janeiro, às 17h, entre Linha Santori x Linha Presidente Castelo, em Linha Santori.



O segundo jogo será no dia 20 de janeiro, também às 17h, entre Pinhal x Sertão, em Linha Pinal.

Os da volta acontecem nos dias 20 e 27 do próximo mês, pela mesma ordem.