O ano de 2017 teve um registro positivo na segurança pública em Concórdia e na região. Conforme dados da Polícia Civil, o número de homicídios registrados nesse período caiu em comparação com os 12 meses de 2016.



De acordo com o levantamento, enquanto que no ano passado ocorreram dez homicídios, nesse ano foram seis. Sendo que foram três crimes dessa natureza em Concórdia, um em Lindóia do Sul, um em Seara e outro em Paial.



Em entrevista a Rádio Aliança, o Delegado Regional de Polícia Civil, Marcelo Nogueira, destaca que "isso mostra que a nossa região é pacífica. Os municípios ainda são tranquilos".

(Com informações do repórter André Krüger).