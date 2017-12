Uma residência foi alvo de arrombamento e furto por duas vezes em poucas horas, na cidade de Peritiba. Os fatos ocorreram durante o sábado, dia 24. O prejuízo é estimado em R$ 5 mil.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, feito na Central de Polícia Civil, os moradores do imóvel não estavam em casa no momento das duas ações. Em uma das ações, flagradas por câmeras de monitoramento, o suspeito invadiu a casa por uma das janelas e do local foram levados uma TV Smart, 42 polegadas, da marca LG; um receptor Globosat; um notebook 15 polegadas, cor branca, marca Samsung; três caixas de cerveja, um capacete, uma mochila azul, diversas garrafas de bebidas e um perfume do O Boticário.



Em outra ação, o suspeito tentou furtar três motocicletas, danificando a chave das mesmas; uma chave da sala da residência e outra chave do salão de beleza também foram levadas. Um veículo Renault Master também foi levado do local, mas abandonado a aproximadamente 200 metros da residência, com o retrovisor direito foi danificado.

As ações ocorreram no período da manhã e da noite.

(Com informações do repórter André Krüger).