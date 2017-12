Uma criança de 10 anos de idade pode ter sido vítima do jogo Baleia Azul, em Concórdia. Um Boletim de Ocorrência, relatando a situação foi feito na Central de Polícia Civil de Concórdia nesta semana.



Conforme o relato feito pela mãe da criança, a menina estava sendo induzida a participar do jogo através de um perfil, desconhecido, na rede social. A mulher percebeu o problema ao notar cortes nos braços da criança, feitos por ela mesma como parte do "jogo". Fotos desses ferimentos teriam sido enviados para o monitor do jogo. Questionada sobre o fato, a criança teria dito que teria sido ameaçada pela pessoa que está por trás do perfil.



O caso foi encaminhado para investigação na Delegacia de Proteção a Criança, Adolescente, Mulher e Idoso de Concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger)