Atacante Luizinho deve chegar em Concórdia no próximo dia dois. Ele estava no Hercílio Luz.

Concórdia anuncia mais um atacante para a série A do Catarinense

O Concórdia Atlético Clube contratou mais um reforço para a disputa da série A do Campeonato Catarinense. Trata-se do atacante Luizinho, de 21 anos, que esteve recentemente no Hercílio Luz.



Luiz Henrique Mendes Silva da Costa deve chegar em Concórdia no próximo dia dois para se integrar a equipe, que já realiza a pré-temporada.



A direção do Galo do Oeste pode anunciar mais um jogador no decorrer desta semana.