Segundo avaliação da CDL Concórdia as vendas de Natal tiveram neste ano resultado semelhante de 2016. “Não falamos em números até porque aguardamos um levantamento concreto da Federação das Câmara de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina (FCDL/SC), para divulgarmos dados da cidade, mas o que sentimos foi bom movimento e procura intensa por presentes em diferentes setores, ênfase para o vestuário, calçados, brinquedos, produtos de beleza, perfumaria e acessórios. As tradicionais cestas recheadas de guloseimas e bebidas também aparecem no topo da lista”, avalia o presidente da entidade, Heldemar Maciel.

Em Concórdia, o comércio esteve funcionando em horário estendido no sábado (23), e alguns estabelecimentos abriram ainda no domingo (24), véspera de celebração. A ideia foi motivar os clientes e vender mais neste que é considerado o melhor período do ano. “Acreditamos sim em resultado positivo, algumas pessoas voltaram ao comércio nas últimas horas. Os horários especiais sempre ajudam a incrementar os resultados. O balanço final deve sair nesta semana. Muitas pessoas não ficaram só na lembrancinha. A nossa campanha 100 MIL em vales-compra também foi uma importante ferramenta para alavancar os negócios, todos empolgados com a possibilidade de ser um dos ganhadores da promoção que reuniu no último sorteio no sábado (23), em um grande evento na Rua Coberta milhares de pessoas e mais de 1 milhão de cupons”, comenta o diretor de campanha de Vendas, Gabriel Sabino.

Sobre as informações repassadas pelo Banco de Dados do Serviço de Proteção ao Crédito o SPC da CDL Concórdia, no período de 18 até 23 foram realizadas 8.486, 6% a mais do que o mesmo período do ano passado. “Sentimos que as pessoas tiveram mais intenção de compartilhar um presente seja uma lembrancinha ou um presente mais caro. Em relação a forma de pagamento os consumidores ainda preferem o à vista no dinheiro e posterior parcelado evitando dívidas prolongadas. O fato é que ninguém deixou de presentear as pessoas especiais. As crianças sempre estão no topo dos agraciados, adoram chocolates e os brinquedos que são os mais variados”, avalia o diretor de SPC, Avelino Rodem.

Em relação aos supermercados e empresas do ramo alimentício o período é sempre de elevação. Nesta semana que antecede a festa do réveillon a lentilha, os espumantes e demais bebidas serão os itens mais procurados. “Nós brasileiros temos por costume deixar as compras para as últimas horas e para a ceia da virada não será diferente. Os supermercados já estão preparados para vender muito nos últimos dias. Acreditamos que o movimento de carrinhos lotados de produtos para a ceia de Ano Novo vai ser grande. Após as festas esperamos iniciar 2018 com o pé direito e ampliação dos negócios o ano todo”, finaliza Maciel.

(Fonte: Fabiane Passarin/Ascom/CDL Concórdia)