Crime teria acontecido na noite do sábado e acidente, na manhã do domingo.

Um homem de 36 anos alega ter sido vítima de assalto na noite do último dia 23. O Boletim de Ocorrência, que relata a situação, foi feito na Central de Polícia Civil de Concórdia, na manhã do domingo, dia 24.

Segundo o B.O, a vítima alega que saiu com uma amiga. Relata que, essa amiga, que seria garota de programa, teria cobrado pelo "passeio". O comunicante disse que não pagaria. Nisso, a suposta "amiga" teria ameaçado ele com uma faca e tomou a chave do veículo, com a condição de devolver mediante o pagamento, o que também não foi feito. Nisso, a suspeita fugiu com o carro da vítima, que por sua vez chamou a Polícia Militar.

O veículo Gol, placas de Concórdia, levado na ação é o mesmo que se envolveu em um acidente na BR 153, na manhã do domingo, dia 24. A pessoa que estava no veículo sofreu ferimentos e foi levada para o hospital.

(Com informações do repórter André Krüger)