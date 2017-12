Velocidade incompatível com o trecho da rodovia. Essa é a conclusão do laudo da Polícia Rodoviária Federal sobre o acidente que vitimou duas pessoas na manhã do último sábado, dia 23, na BR 153, em Concórdia. A saída de pista, seguida de choque em árvores envolveu uma S10, placas de Veranópolis-RS. Ocorreu nas proximidades do KM 102 da rodovia.



De acordo com os levantamentos da PRF de Concórdia, o condutor do carro estava acima da velocidade permitida. O laudo do acidente deverá ser encaminhado à Central de Polícia Civil de Concórdia.

No veículo estavam cinco pessoas. Maria Ivania da Silva, de 41 anos, teve morte instantânea. Já Jovilde Terezinha da Silva, de 39 anos, morreu mais tarde no Hospital São Francisco de Concórdia. Outros dois homens e uma criança de cinco anos foram socorridos com vida.

(Com informações do repórter André Krüger)