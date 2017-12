Você já deve ter ouvido a frase, “a casa caiu”. No interior de Arabutã, algo parecido aconteceu recentemente. Uma casa de madeira não chegou a cair, mas foi desmanchada sem autorização do proprietário. Ele, que mora em Concórdia, soube que uma de suas residências na comunidade de Linha Castro Filho, estava sendo furtada. Ao ir verificar, no último final de semana, teve o susto, a casa estava literalmente no chão. Alguém desmanchou e empilhou toda a madeira, provavelmente para carregar depois.

O fato foi registrado na Delegacia de Polícia. O proprietário relatou no Boletim de Ocorrência, que não sabe quem desmanchou a casa, e que também não conversou ainda com moradores próximos, para saber se viram algo.

Além da casa desmanchada o dono do imóvel teve mais prejuízos. Ele tem outra casa na mesma propriedade em Arabutã. Esta está “em pé”, mas vários objetos sumiram. Ele relatou a falta de uma máquina de costura antiga, um aparelho de som e utensílios de cozinha.