Uma jovem grávida de seis meses deu entrada no Hospital Universitário Santa Terezinha no início da noite deste domingo (25) apresentando hematomas pelo corpo. A mulher, de 21 anos, relatou à Polícia Militar que é moradora de Capinzal, e que veio procurar atendimento após ser agredida com socos na barriga e na boca pelo ex-companheiro.

A vítimar alega que o ex-companheiro, com o qual manteve relação estável por seis anos, lhe agrediu porque ela não aceitou que a amante do homem viesse morar na mesma casa que o casal.

Os policiais confeccionaram o boletim da ocorrência e orientaram a vítima a buscar medida protetiva. O caso foi repassado à Polícia Civil.

(Fonte: Caco da Rosa).