O município de Ipumirim será contemplado com a construção de um Centro de Referência em Assistência Social, o Cras. A informação é da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação. Ao todo, serão construídas essas unidades em 43 municípios do estado. Para isso, o Governo do Estado vai investir R$ 15 milhões. O empreendimento de Ipumirim estará no terceiro lote, que também abrenge os municípios de Agronômica, Armazém, Balneário Gaivota, Barra Velha, Biguaçú, Caibi, Imbuia, Iporã do Oeste, Jardinópolis, Morro Grande, Nova Trento, Nova Veneza, Novo Horizonte, Porto Belo, Romelândia, Salete e Santa Cecília.



Conforme o Governo do eStado, o Cras é responsável pela organização e oferta de serviços de proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social, conhecido como Suas, nas áreas de vulnerabilidade e risco social dos municípios. O prédio é construído no padrão de 171 metros quadradso e contempla toda a mobília.