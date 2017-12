O presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Concórdia e região, Agostinho Schiochetti, e o presidente da Federação dos Aposentados e Pensionistas de Santa Catarina (FEAPESC), Iburici Fernandes, participaram de uma reunião na manhã de segunda-feira, dia 18, com o prefeito de Concórdia, Rogério Luciano Pacheco. Na oportunidade, foi feito um pedido de terraplanagem para a construção da nova sede da ASAPREV. Além disso, foi solicitada a ajuda financeira do Poder Público Municipal para construir a edificação.

"Foi uma reunião muito produtiva. Fomos bem recebidos pelo prefeito, que demonstrou interesse em selar uma parceria com nossa Associação, dentro da limitação orçamentária do município. Já garantimos um empréstimo com a FEAPESC, agora estamos em busca de novos parceiros. O prefeito se prontificou em nos atender e isso nos deixo muito satisfeitos", assinala o presidente da ASAPREV, Agostinho Schiochetti.

"Ninguém faz nada sem parceria. As parceiras precisam existir. A nossa classe a cada dia aumenta mais e necessita de uma estrutura adequada para receber os atendimentos. A nova edificação da ASAPREV prestará serviços relevantes aos aposentados. Ficamos muito gratificados com a atenção que o prefeito nos proporcionou", destaca o presidente da FEAPESC, Iburici Fernandes.

"A ASAPREV tem um papel muito importante no contexto social, relacionado aos aposentados. A administração pública se sente satisfeita em ser parceira neste projeto, dentro das nossas condições financeiras. A entidade construirá uma estrutura que dará um excelente auxílio aos aposentados. A ASAPREV oferece uma importante parcela de contribuição em benefício da população, uma vez que atende a terceira idade e, extensivamente, seus familiares", pontua o prefeito Rogério Pacheco. Segundo o presidente da ASAPREV, Agostinho Schiochetti, a construção da nova estrutura da Associação terá início em janeiro de 2018. A previsão de término é para maio do mesmo ano. O objetivo da ASAPREV é otimizar o atendimento aos aposentados, que terão mais espaço e novas possibilidades de atendimento.

A nova edificação será construída na Rua 29 de Julho (no mesmo terreno em que a ASAPREV atende atualmente). O projeto é arrojado e tem a finalidade de proporcionar mais conforto aos aposentados de toda a região. Além de fortalecer os serviços, a Associação pretende ampliar o quadro de associados.

(Fonte: PG Comunicação/Supervisto)