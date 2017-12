A Caixa Econômica Federal confirmou a presença do Caminhão da Sorte em Concórdia (SC), para a realização dos sorteios das Loterias CAIXA na semana de 22 a 26 de janeiro de 2018. O caminhão ficará estacionado na Rua Leonel Mosele, 62 (rua coberta, em frente à Prefeitura).

Durante toda a semana, a população poderá acompanhar os sorteios, inclusive acionando o dispositivo que libera as bolas numeradas, e ainda validar os resultados, na hora, como auditoria popular. “Os sorteios serão realizados diretamente do Caminhão da Sorte e todo público está convidado a conhecer, a participar e conferir a transparência e a lisura de todo o processo”, explica o gerente regional da CAIXA no oeste de Santa Catarina, Cleiton Beje.

Junto com o caminhão virá um muro de escalada itinerante, proporcionando inclusão esportiva e cultural ao levar a experiência de um esporte inusitado aos municípios brasileiros. Trata-se de um jogo de competição em parede de escalada em que o primeiro a tocar o botão ganhará o brinde da CAIXA. Na parede, haverá projeções com animação de objetos (nuvens e balões) e som ambiente com trilha de aventura misturada a barulhos de vento, árvores se quebrando e outros. Podem participar da escalada maiores de 18 anos com apresentação da carteira de identidade.

As apostas poderão ser feitas em qualquer lotérica do país, ou diretamente na unidade móvel, instalada no Caminhão da Sorte, até uma hora antes do início dos sorteios.

Cronograma de Sorteios em Concórdia:

Segunda-feira, às 20 horas: Lotofácil e Quina.

Terça-feira, às 20h: Lotomania, Quina, Dupla Sena e Timemania.

Quarta-feira, às 19h: Loteria Federal e às 20h Lotofácil, Quina, e Mega-Sena

Quinta-feira, às 20h: Quina, Dupla Sena e Timemania

Sexta-feira, às 20h: Lotofácil, Lotomania e Quina.

Sábado, às 19h Loteria Federal e às 20h Quina, Dupla Sena, Timemania e Mega-Sena

A programação completa dos sorteios também pode ser conferida no portal da CAIXA www.caixa.gov.br/loterias

Onde o povo está:

Criado na década de 1980, o Caminhão da Sorte da CAIXA visita, a cada semana, um município diferente. Em sua terceira geração, inaugurada no final de 2010, a unidade móvel de sorteios está equipada com globos totalmente automatizados e com o que há de mais moderno para os sorteios das loterias da CAIXA, que são realizados com a participação da comunidade local. Antes dos sorteios, são selecionados dois auditores populares, dentre o público presente, que irão validar as apurações. Os auditores populares fiscalizam todas as etapas do evento: a abertura das maletas com as bolinhas lacradas no último sorteio e que serão utilizadas novamente, a verificação do relatório do último sorteio atestado por outros auditores populares e pelos funcionários responsáveis, a colocação das bolinhas no globo, e a verificação e a confirmação de cada número sorteado.

Ao final do sorteio, os auditores populares assinam e acompanham a transmissão dos documentos do sorteio à matriz da CAIXA, em Brasília, para confirmação e validação de todo o processo – que ainda é auditado por empregados do banco. Após o evento, as bolinhas são novamente lacradas em uma maleta, que é guardada no cofre do caminhão, sempre sob supervisão dos auditores populares.

Qualquer pessoa, maior de 18 anos e em posse de sua carteira de identidade, pode se candidatar a auditor. Para a inscrição, basta se apresentar à equipe de sorteio, que estará no caminhão.

Conhecido como símbolo das Loterias e do compromisso da CAIXA com os brasileiros, o Caminhão faz com que todos tenham a oportunidade de participar dos sorteios. Esse modelo é exclusivo do Brasil e reconhecido por outras loterias no mundo como uma importante iniciativa. Atualmente, a CAIXA conta com dois modernos Caminhões, cada um com mais de 130m² de área útil, divididos em área de sorteio, unidade lotérica, unidade operacional e institucional, copa e amplo palco, contando ainda com dois elevadores, destinados a pessoas com deficiência, para acesso à Unidade Lotérica e à área institucional.

(Fonte: Ascom/Superintendência Oeste da Caixa).