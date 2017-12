O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia está com inscrições abertas para o Programa Bombeiros Mirins 2048. A iniciativa é voltada para crianças com até 12 anos de idade, a serem completados até o fim de janeiro do próximo ano. Um dos requisitos é a criança estar matriculada no Ensino Fundamental.

As inscrições serão de oito a 29 de janeiro de 2018, das 13h30 às 17h, nas dependências do Corpo de Bombeiros Voluntários. A documentação necessária é Carteira de Identidade e CPF, Carteira de Vacinação, Comprovante de Matrícula no Ensino Fundamental, Comprovante de Residência, Atestado de Saúde Física e Mental, Histórico EScolar e duas fotos 3/4.

Cerca de 60 vagas estarão sendo disponibilizadas para o curso, cujas aulas iniciam no dia cinco de março.

O projeto Bombeiros Mirins é um instrumento de apoio pedagógico e complementação educacional, desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, em parceria com outras entidades, que busca desenvolver ações para despertar o interesse das crianças pela profissão de bombeiros voluntários.

