Trinta e seis presos receberam a autorização da Justiça para a saída temporária para esse período de festas de fim de ano, em Concórdia. A informação é da administração do Presídio Regional de Concórdia. Uma parte já saiu um pouco antes do Natal e o resto vai ter o benefício antes do próximo fim de semana, de feriadão do Reveillón.



Todos os apenados beneficiados com a saída temporária vão ter sete dias para retornar a unidade prisional. Os detentos que usufruem dessa medida têm restrições de horários e locais que podem ser frequentados e, se não retornarem ao sistema prisional após o fim do período, passam a ser considerados foragidos da Justiça.



A saída temporária é prevista na Lei de Execução Penal e voltada aos presos do regime semiaberto e com bom comportamento. O tempo de cumprimento da pena também é levado em conta na hora da Justiça conceder o benefício e não há distinção em relação ao crime cometido.