Morreu na manhã desta segunda-feira (25) a segunda vítima do grave acidente registrada neste domingo na BR-282 em Vargem Bonita. A tragédia ocorreu no km 420 da rodovia, por volta das 10h45min. Colisão frontal envolveu um Voyage com placas de Chapecó e um Hyundai i30 com placas de São Miguel do Oeste.

Iracema Maria Correa de Mello, 52 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O condutor do Voyage, Antônio Carlos Morais de Mello, 55 anos, ficou preso às ferragens. Ele foi retirado pelo Corpo de Bombeiros de Catanduvas e conduzido pelo SAMU ao Hospital Universitário Santa Terezinha (HUST) de Joaçaba, em estado grave. No carro também estava a filha do casal, de 10 anos. Ela também foi levado ao HUST. O condutor do i30 Vinícius Antoninho Scharnowski sofreu lesões leves.

Na manhã desta segunda-feira, por volta das 10h30min, morreu a segunda vítima do acidente, o condutor do Voyage, Antônio Carlos Morais de Mello. Os corpos serão enterrados às 10h desta terça-feira no cemitério Jardim do Éden em Chapecó. A criança que estava no Voyage está permanece internada na UTI do HUST.

(Fonte: Michel Teixeira)