Ivan Carlos Agnoletto viajava com a família e carro caiu em uma ribanceira.

Radialista Ivan Carlos, de Chapecó, sofre acidente no litoral

O radialista de Chapecó, Ivan Carlos Agnoletto, sofreu acidente de trânsito neste domingo, dia 24, na BR 282, no litoral de Santa Catarina. Conforme informações do Jornal Diário da Iguaçú, ele viajava com espsa e filha, quando houve o acidente. O carro teria saído da pista e caído em um barranco. Apenas danos materiais de grande monta foram registrados. Ninguém ficou ferido.