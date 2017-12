Conforme informações repassadas pela Polícia Militar de Itá, no sábado dia 23, por volta das 19h15, um homem de iniciais J.J.S de 61 anos de idade foi encontrado sem vida no interior da sua residência no bairro Natureza em Itá. Segundo informações da polícia, que esteve no local, o idoso morava sozinho e já apresentava problemas de saúde. Foi acionada um a funerária onde foram tomadas as devidas providências.

(Com informações do repórter André Krüger)