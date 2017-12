Apenas danos materiais foram registrados em uma saída de pista, seguida de choque em barranco. O fato foi registrado na manhã do domingo, dia 24, na SC 283, em Seara. Envolveu um Renault Sandero, placas de Arabutã. O motorista do veículo não foi localizado, quando a Polícia Militar Rodoviária Estadual chegou no local. Os danos materiais foram de pequena monta no veículo.